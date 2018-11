CSI* Doha: Ben Maher conquista o Grande Prémio do Global Champions Tour (VÍDEO) 12 Novembro, 2018 9:28

Pela quarta vez este ano, o britânico Ben Maher vence o Grande Prémio Longines Global Champions Tour, agora em Doha no Qatar. De recordar que Maher, venceu em Madrid, St. Tropez, e Roma, tendo já amealhado o prize money de €942. 605 neste circuito. Ben Maher chega à final que se disputa em Praga (13 a 16 Dez) na Republica Checa, na liderança provisória deste circuito.

Montando o jovem KWPN Explosion W, de 9 anos, Ben registou o melhor tempo no desempate (35,50s) dos cinco conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas. O sueco Peder Fredericson foi segundo com Hansson WL (36,34s), enquanto o holandês Harrie Smolders com Don VHP Z NOP ocupou o terceiro lugar do pódio (36,94s). Lorenzo de Luca (ITA) foi quarto classificado com Irenice Horta (37,19s), seguido de Edwina Tops-Alexander com California (37,71s).

Resultados – Grande Prémio

Global Champions Tour – Ranking