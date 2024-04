CSI-Ch-J-YR Lier: Resultados dos Jovens Cavaleiros

A Federação Equestre Portuguesa divulgou que onze jovens atletas, acompanhados pelo selecionador nacional Luís Negrão e pelo médico veterinário Miguel Bahia, participaram do CSI-Ch-J-YR em Lier, na Bélgica, realizado entre os dias 11 e 14 de abril.

Na sexta-feira, 12/04/2024, na prova de Childrens “A”, de duas fases especial a cavaleira Diana Ferreira Pinto obteve um 8º e 9º Lugar montando Action Boy Z e Lascadello-F, respectivamente. Eduarda Borges e Tomás Sabino, inauguraram a sua prestação com 4 pontos na segunda fase.

Na prova de Juniores “B”, duas fases especial, Peter Lennon com Eternity, Afonso Salvador Bento com Simply Red 7 e Carolina Baptista com Codexoon terminaram o percurso sem faltas.

Na prova de Childrens “B” as cavaleiras Emília Hermelin e Constança Pires obtiveram um 4º e 5º lugar respetivamente, com os cavalos Another Tiji Z e Harmony do Casal.

No sábado (13/04/2024), na prova de 1,20m, destaque para a cavaleira Carlota Tomás Pires que montando Felicite Ste Hermelle obteve um 6º lugar terminando a prova sem faltas no tempo de 78,81seg. Ao mesmo tempo na prova de 1,10m Constança Pires obteve o 4º lugar da prova com Harmony do Casal. Destaque também para Emilia Hermelin, que na mesma prova ficou em 6º lugar com 4pts no tempo de 74,28seg.

Na prova de Juniores “B”, a cavaleira Carolina Amorim Baptista realizou um percurso sem faltas, no tempo de 75,70seg classificando-se em 7º lugar com Jesilette.

Os cavaleiros portugueses continuaram as suas honrosas prestações na prova de 1,20m (Escalão de Children) onde Tomás Sabino Gonçalves ficou em 5º Lugar com Utrillo du Fruitier, seguido de Diana Ferreira Pinto que se classificou em 6º e 7º lugar com Action Boy Z e Lascadello-F e em 8º lugar Eduarda Borges com Major’s Pleasure.

Ainda no sábado, Martim Ribeiro com Felibertina T, conquistaram um 5º lugar na prova de Juniores “A” a 1.40m terminando sem faltas no tempo de 77.18seg.

No último dia do concurso (14/04/2024), Ângela Carvalho com Donner conseguiram um 2º Lugar na prova de 1.20m, e na mesma prova a cavaleira Carlota Tomás Pires voltaria a classificar-se com Felicite Ste Hermelle, ficando em 7º lugar.

Na prova de 1,10m, Tomás Sabino Gonçalves e Utrillo du Fruitier conseguiram o 4º lugar, e Constança Pires com Harmony do Casal, Eduarda Borges com Golden Blue Nurila e Emilia Hermelin com Another Tiji Z ficaram em 6º, 7º e 8º lugar respetivamente.

Carlota Tomás Pires, desta vez com Beluga Ste Hermelle na prova de 1,30m, ficou em 4º lugar com um tempo de 29.56seg numa prova em que o cavaleiro português Martim Ribeiro e a sua égua Felibertina T, realizou mais um percurso sem faltas no tempo de 30,46s que lhes assegurou assim o 6º lugar da prova.

No Grande Prémio do Escalão de Children os cavaleiros portugueses mostraram-se à altura, com Diana Ferreira Pinto a obter um 4º lugar com Lascadello-F. Eduarda Borges e Major’s Pleasure fizeram um percurso sem faltas nos obstáculos apenas penalizado por 1 ponto de excesso de tempo classificando-se em 5º Lugar. Tomás Sabino Gonçalves com Forkaman du Rozel fizeram 4 pontos.

Já no Grande Prémio do Escalão de Juniores “A”, com obstáculos a 1,40m, Afonso Salvador Bento montando Simba de Olid, terminou com 4 pontos o percurso inicial o que o colocou no 8º lugar da prova.

Resultados completos AQUI