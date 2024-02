CSI 5*-W Gotemburgo: Rodrigo Giesteira Almeida em quarto lugar em Gotemburgo

Os franceses dominaram as duas primeiras provas do CSI5*-W de Gotemburgo. Julien Anquetin venceu a prova de velocidade (1,45m) com a jovem égua SF Farah Tame, e Kevin Staut ganhou a prova com desempate a 1,50m com Visconti du Telman que ele pretende levar para a final da Taça do Mundo Longines. No pódio, também se destacaram os suecos Emma Emanuelsson com Canbella Blue PS e Henrik von Eckermann com Calizi.

O talentoso cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida com o cavalo Hanoveriano de 9 anos, Dialektro, conquistou o quarto lugar na prova grande ao completar o desempate em impressionantes 36,75s. De recordar que Dialektro anteriormente foi montado pelo checo Alex Opatrny, tendo passado para as boxes de Rodrigo, em Setembro do ano passado.

Nesta prova, que contou com 12 obstáculos e 15 esforços, 33 conjuntos participaram, mas apenas 14 conseguiram finalizar com duplos percursos sem faltas.

Pode seguir as provas do CSI5*-W de Gotemburgo em directo no ClipMyHorse.tv.

Resultados – Prova 1,45m

Resultados – Prova 1,50m