Crescimento do turismo equestre dá maior visibilidade ao Lusitano

O turismo equestre está em ascensão em Portugal, especialmente no Alentejo, e os investimentos recentes têm ampliado a visibilidade do majestoso cavalo puro-sangue Lusitano.

A Coudelaria de Alter antevê um aumento significativo no turismo equestre nos próximos anos. Desde a implementação de uma unidade hoteleira no local, através do programa Revive, há quase quatro anos, o cavalo puro-sangue Lusitano tem desfrutado de uma nova proeminência e melhores condições para preservar um legado que remonta há mais de 275 anos em Alter do Chão, no coração do Alto Alentejo.

À medida que a primavera se aproxima, os primeiros poldros nascem na coudelaria. Com cerca de 60 éguas assegurando a continuidade da linhagem do cavalo puro-sangue Lusitano, a tradição e a excelência da raça são mantidas pela Coudelaria de Alter.

Montar a cavalo, entender as rotinas da criação dos poldros, ou aprender sobre os cuidados necessários com os cavalos, são apenas algumas das experiências que aguardam os visitantes neste local. Desde o maneio até à preparação e reprodução, cada detalhe que distingue a nobre linhagem do cavalo Lusitano é cuidadosamente apresentado em programas personalizados.

No cerne de todo o projeto turístico estão as tradições e a essência alentejana. Seja na culinária local ou na calorosa hospitalidade, é evidente o respeito pelas raízes culturais. O universo equestre é o epicentro, mas as atividades paralelas, como as demonstrações e exposições de falcoaria – uma prática classificada como patrimônio cultural imaterial pela UNESCO – complementam a simbiose entre a coudelaria e o hotel.

Um dos pontos altos da experiência é a observação da eguada no seu habitat natural. Desde a abertura do hotel, o crescimento do turismo equestre tem sido notável, com um aumento de 60 a 70 por cento. A tendência continua a ser ascendente num filão que é um enorme polo de atração e desenvolvimento local.

Fonte: SIC