CPEDI3*Macon Chaintre: Ana Mota Veiga sobe ao pódio em França 16 Janeiro, 2020 17:16

Um terceiro lugar no Freestyle Test (Grau I), permitiu hoje à cavaleira de Paradressage, Ana Mota Veiga, subir ao pódio no CPEDI3* que decorreu entre 14 e 16 de Janeiro em Macon Chaintre, França.

Montando o Lusitano Convicto LV, Ana conseguiu a sua segunda melhor nota 71,000% na reprise Freestyle que foi ganha pelo representante da Latvia, Rihards Snikus com King of the Dance (82,200%). Na segunda posição ficou classificada a francesa Anne Frederique Royon com Quaterboy LH (72,400%). José Neves alcançou o 6º lugar com Vendetto C (69,234%).

Os cavaleiros portugueses, Ana Mota Veiga, José Neves e Inês Teixeira, que disputaram este CPEDI3* procuram a qualificação para Tokyo 2020.

Os resultados conseguidos neste evento:

Team Test Grade I – 14 Janeiro – 11 participantes

1º Rihards Snikus (LAT) – King of the Dance – 77,500%

5º Ana Mota Veiga (POR) – Convicto LV – 68,311%

7º José Augusto Neves (POR) – Vendetto C – 67,068%

Team Test Grade III – 14 de Janeiro – 4 participantes

1º Barbara Minneci (BEL) – Stuart – 72,786%

4º Inês Teixeira – (POR) Giraldo da Sernadinha – 62,054%

Individual Grade I – 15 Janeiro

1º Rihards Snikus (LAT) – King of the Dance – 80,266%

5º Ana Mota Veiga (POR) – Convicto LV – 68,917%

8º José Augusto Neves (POR) – Vendetto C – 67,253%

Individual Grade III – 15 Janeiro

1º Barbara Minneci (BEL) – Stuart – 74,197%

4º Inês Teixeira – (POR) Giraldo da Sernadinha – 61,482%

Freestyle Grade III – 16 Janeiro

1º Rihards Snikus (LAT) – King of the Dance – 82,200%

2º Anne Frederique Royon (FRA) – Quaterboy – 72,400%

3º Ana Mota Veiga (POR) – Convicto LV – 71,000%

6º José Augusto Neves (POR) – Vendetto C – 69,234%

Freestyle Grade I – 16 Janeiro

1º Barbara Minneci (BEL) – Stuart – 76,967%

2º Chiara Zenati (FRA) – Swing Royal IFCE – 76,766%

3º Adib El Sarakby (FRA) – Walk of Fame II – 68,867%

4º Inês Teixeira (POR) – Giraldo da Sernadinha – 53,234%

Resultados completos AQUI