CPEDI3*Las Cadenas: Parabéns aos nossos atletas de Paradressage

O Clube Hípico Las Cadenas situado em Camarma de Esteruelas (Madrid), recebeu este fim-de-semana o CDI3*, CDI-Yh/P/Ch/J/Yr/u25/Amateur e CPEDI3* que contou a participação de cavaleiros portugueses.

Na jornada de sexta-feira (12), no Grande Prémio Grau I (Paradressage) apenas com dois participantes, Ana Mota Veiga com Convicto alcançou a primeira posição com a média 67,083%, enquanto Rita Alexandre Lagartinho Oliveira ficou em segundo com Herói (53,472%).

Nesta jornada, disputou-se também o Grande Prémio Grau III que contou com a participação de quatro conjuntos, venceu a prova a espanhola Carla Onrubia Roman com Fuerstenau (69,333%) seguida da sua compatriota Maria Del Carmen Garcia com Bribon de Ymas, pontou 64,278%. O cavaleiro português Pedro Felix com o Lusitano Grijo completou o pódio (64,278%). Inês Teixeira terminou em quarto lugar com Black Plus (60,389%).

No sábado, a paralimpica Ana Mota Veiga voltou a brilhar, vencendo o Grande Prémio B (Grau I) com o Lusitano Convicto, conseguiu 68,958%. Rita Oliveira com Heroi terminou em segundo lugar (53,958%). No Grande Prémio B (Grau III) Inês Teixeira melhorou a sua nota, e conquistou o terceiro lugar do pódio com Black Plus (62,945%). Triunfo da espanhola Carla Onrubia Roman com Fuerstenau (69,889%).

O CPEDI3* terminou no domingo com as reprises GP Freestyle. No Grau I, a dupla Ana Mota Veiga e Convicto pontuaram 70,433%, enquanto no Grau III, Pedro Felix com Grijo ficou na segunda posição (67,745%) e Inês Teixeira na terceira com Black Plus conseguiu 63,934%. Venceu a espanhola Carla Onrubia Roman com Fuerstenau, pontuou 71,711%.

Resultados AQUI