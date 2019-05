CPEDI3* Segóvia: Portugal com ouro, prata e bronze na Paradressage 15 Maio, 2019 7:01

Portugal garantiu a medalha de ouro no CPEDI3* – International Para Equestrian Dressage Competition 3 que decorreu em Segovia, Espanha de 9 a 12 de Maio com uma equipa constituída pelos conjuntos Inês Alemão Teixeira, com Giraldo da Sernadinha, que venceu as provas do grau 3 (Equipes e Individual), nos dois dias, com media de 66%.

José Neves, com Vendetto C, no Grau 1, assegurou a prata com media de 66%, também nos dois dias e por fim, Rita Lagartinho, com Oposta de Foja, grau 1, foi medalha de bronze, com média de 54%.

A cavaleira Ana Mota Veiga montando “Convicto LV” venceu as provas de Grau 1.

Sara Oliveira Duarte montando “Daxx du Hans“ classificou-se na 3ª posição na prova de Grau 3.

Resultados completos AQUI