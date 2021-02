CPEDI3*: Ana Mota Veiga vence as 3 provas – Maria Caetano em 11º no GP Freestyle (CDI5*) 27 Fevereiro, 2021 17:59

Terminaram hoje as provas do CDI5* e do CPEDI3* que decorreram na pista do Al Shaqb em Doha (EAU), com Ana Isabel Mota Veiga, à semelhança do que aconteceu em 2019, a vencer as três provas de Paradressage: reprises FEI Team Test (67,500%), FEI Individual Grau I (68,393%), melhorando a sua nota no Freestyle (70,544%) com o Lusitano Convicto LV.

Maria Caetano com Fénix de Tineo que disputou esta tarde o G.P. Freestyle (CDI5*), ficou classificada em 11º lugar com a média final de 68,030%. A razão desta inesperada nota que foi atribuída à prova de hoje, foi um problema com a coreografia da Kür.

Dita o regulamento deste tipo de prova que na entrada e na saída das piruetas, quer sejam simples ou duplas, o galope deve ser mantido durante algumas passadas. Acontece que na saída da segunda dupla pirueta, onde foi perdida actividade no galope e por isso o exercício tardou mais do que o habitual, ao conjunto para entrar a tempo na música do passo. Fizeram a transição após uma pasada e meia de glope o que foi considerado como tendo sido passadas de galope insuficientes após a pirueta. Assim sendo, a prova que teve um excelente nível técnico (DOD de 9,25) foi altamente penalizada pelas notas atribuídas à coreografia (5,5) e ao grau de dificuldade (6) ambas com coeficiente 4 (x4).

Efectivamente esta não foi a melhor nota do conjunto num GP Freestyle, já que no CDI3* de Le Mans (17/10/2020), pontuaram 74,395%, pois habitualmente para a Coreografia e Grau de Dificuldade andam entre os 7,5 e os 8 o que, com base nas notas atribuídas aos outros exercícios, projectariam a nota final para valores em redor dos 75%.

O espanhol Claudio Castilla Ruiz com o garanhão Lusitano Fogo de Lyw (x Trovador) alcançou a nona posição (72,285%).

Venceu o GP Freestyle, a alemã Jessica von Bredow-Werndl, com o garanhão KWPN Zaire-E (84,780%).

Resultados completos AQUI