CPEDI3* Al Shaq: Ana Mota Veiga com bom início de temporada em Doha 11 Março, 2019 15:19

Um bom início de temporada para a cavaleira de Paradressage, a portuguesa Ana Mota Veiga e a sua treinadora Inês Pires.

Montando o seu fiel Lusitano, Convicto, Ana disputou no passado fim-de-semana, três provas do CPEDI3* (Grau I) que decorreu na pista do Al Shaq em Doha (EAU), tendo conquistado o 3º lugar no Team Test (64,345%) no Teste Individual (66,845%), melhorando a sua nota no Freestyle 68,389%.

Ana que disputou os Jogos Olímpicos do Rio em 2016 (21º lugar) e os Jogos Equestres Mundiais em Tryon 2018 (10º lugar), espera conseguir o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tokyo em 2020.

Resultados AQUI