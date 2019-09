CPCO e Critérios 2019: João Marquilhas a caminho do ouro… 21 Setembro, 2019 9:45

Disputada a segunda e penúltima prova pontuável para o Campeonato de Portugal do Cavaleiro de Obstáculos, João Maria Marquilhas e Glamour ES repetiram o triunfo do dia anterior, mantendo-se na liderança provisória do Campeonato, com zero pontos. António Matos Almeida e Icarus com um total de 3,56 pontos passa para o segundo lugar enquanto Ivo Carvalho e Gaiato C ocupam o terceiro lugar provisório (4,81pts). Duarte Seabra em 4º lugar com Vegas do Chai (5,17pts).

Este campeonato está a ser muito bem disputado, pois há um grupo de oito cavaleiros com pontuações muito próximas.

A final do CPCO no domingo (22) às 16h30, no Hipódromo do Campo Grande em Lisboa, promete emoção, pois basta uma queda ou uma recusa, para alterar o ordenamento da classificação.

ORDEM DE ENTRADA – DOMINGO, 22 DE SETEMBRO

Campeonato de Portugal do Cavaleiro de Obstáculos 2019

3ª Classificativa Final – Duas Mãos Diferentes (1,50/1,60m)