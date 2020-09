CPCO 2020: Ana Elias da Costa vence a segunda classificativa 26 Setembro, 2020 8:27

O segundo dia de competição no Centro Hípico do Porto e Matosinhos, continuou a reunir o grupo de cavaleiros de obstáculos de elevada qualidade.

Na segunda classificativa do CPCO ficaram em primeiro ex-aequo, Ana Elias da Costa com o Holsteiner de 11 anos, Chadston (10,2 pts), Bernardo Pereira Ladeira com o KWPN de 12 anos, Dento (4,6 pts), e António Matos Almeida com a égua irlandesa, Lcc Saphire (3,12 pts). João Marquilhas que ficou classificado em 4º lugar com Glamour ES nesta classificativa, mantém a liderança do CPCO (0 pts).

Com início às 10h45, esta eliminatória contou com a participação de 20 cavaleiros, sendo que apenas 16 foram apurados para a grande final no domingo (27). Disputadas as duas classificativas, lidera provisoriamente o CPCO, João Marquilhas com zero pontos, 2º António Matos Almeida (3,12 pts), 3º Bernardo Pereira Ladeira (4,60 pts), 4º Martim Portela de Morais (5,74 pts), e em 5º Hugo Carvalho Ferreira (6,91 pts).

CPAM: Nelson José Bessa Neto mantém-se na liderança

Após a segunda classificativa, Nelson José Bessa Neto (Gaiata) mantém-se na liderança do CPAM com zero pontos. Gonçalo Laurent sobe ao 2º lugar com o PD Hannan Wetts (2,79s) e Pedro Pinto Bravo com Ziezo ocupa o 3º lugar com 7,91 pts. Miguel Paiva em 4º com Serco de la Bresse (8,01 pts). Onze conjuntos vão disputar esta final.

A final do CPAV será disputada por Manuel José Guedes (Verdi) e o coronel Santos Correia (Cockete).

Hoje, sábado, terceiro dia de competição, o público poderá assistir ao Grande Prémio do Concurso de Saltos Nacional B que vai contar com a participação de 36 conjuntos.

Resultados completos AQUI