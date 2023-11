«Alcochete» de António Ribeiro Telles passa a reprodutor

O cavalo Alcochete, que nos últimos anos pertenceu à quadra de António Ribeiro Telles, toureou pela última vez no passado mês de outubro em Vila Franca de Xira e passará agora a reprodutor.

Leia abaixo o comunicado de António Ribeiro Telles:

“Grande cavalo o meu Alcochete! A sua genética não pode ser mais toureira; filho do Iraque e neto do Neptuno.

Comprei-o ao meu amigo Mavita em 2013, estreei-o na noite que me encerrei com seis toiros na Palha Blanco na terça-feira noturna, retirou-se das arenas também em Vila Franca de Xira na passada terça-feira noturna.

Toureou portanto, dez temporadas, lidando 167 toiros e colocando 893 ferros curtos e seis ferros de palmo, com a sua habilidade e grande generosidade pode com quase todos os toiros que lidou.

Das qualidades que tinha, destaco a sua boa boca, toureou sempre com o mesmo freio e sempre com a mesma furação na barbela , considero-o dos melhores cavalos que tive nestes 40 anos de alternativa! Ajudou-me a competir com todos os toureiros da minha geração e também com todos da geração seguinte.

Chegou o momento de o deixar ser pai, vou escolher as éguas para com ele darem filhos toureiros!” António Ribeiro Telles