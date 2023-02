Coudelaria de Alter promove workshop para avaliação de cavalos de desporto

No dia 17 de fevereiro, vai realizar-se na Coudelaria de Alter, o Workshop sobre avaliação morfológica e locomotora em cavalos de desporto no âmbito do projeto EQUIMAIS: melhor produção equina, liderado pela Universidade de Évora em parceria com os Institutos Politécnicos de Portalegre e Santarém.

O workshop é aberto a todos os interessados na mecânica do cavalo de desporto, sendo a inscrição gratuita mas obrigatória AQUI

PROGRAMA

09h00-09h45: Análise morfo-funcional e parâmetros genéticos na raça Lusitana (António Vicente)

09h45-10h30: Introdução à biomecânica e análise quantitativa do movimento (Rute Santos)

10h30-11h00 PAUSA PARA CAFÉ

11h00-11h45: Rumo a uma avaliação imparcial de cavalos reprodutores: a análise do movimento como instrumento de quantificação da conformação e dos andamentos (Filipe Serra Bragança)

11h45-12h30: Efeito da posição da cabeça e do pescoço no movimento do cavalo não montado (Constanza Gomez Alvarez)

12h30-13h15 Efeito do cavaleiro e do material de equitação no movimento do cavalo: dados quantitativos (Constanza Gomez Alvarez)

13h15-14h30 ALMOÇO

14h30-18h30 Demonstração prática (Ricardo Faria)

O projeto EQUIMAIS conta com uma equipa pluridisciplinar na área da produção equina. É coordenado pela Universidade de Évora, tendo como parceiros o Instituto Politécnico de Portalegre e o Instituto Politécnico de Santarém, e visa difundir conhecimento científico sustentado na área, realizando para isso diversas formações e publicações. Foram propostas tarefas específicas nas seguintes áreas: diagnóstico e tratamento de éguas; recolha e transferência de embriões; avaliação e seleção de garanhões; utilização de marcadores genéticos; comportamento de garanhões; maneio de poldros; nutrição e eficácia reprodutiva. Estas tarefas visam a capacitação de técnicos e o desenvolvimento tecnológico da cadeia produtiva, permitindo um salto quantitativo e qualitativo importante na produção e criação de cavalos na região do Alentejo.

Fonte: Ana Rocha (Diário Campanário)