Cross de Pau: «Hip Hop Conti» montado por Clément Lefebvre, mantém título (VÍDEO).

O vencedor desta edição de 2024 do Grand Cross de Pau é «Hip Hop Conti», montado por Clément Lefebvre. A dupla vencedora já havia triunfado nesta prova lendária no ano passado.

«Hip Hop Conti» de 7 anos, mantém o título! O cavalo montado por Clément Lefebvre conquistou a prova do Grand Cross de Pau neste domingo à tarde, a competição mais espetacular do Meeting de Inverno, no hipódromo de Pau. A corrida teve 6.300 metros, com trinta obstáculos a superar. Não ocorreram quedas este ano; os sete jóqueis completaram a corrida. No ano anterior, metade dos cavalos não conseguiu terminar.

O jóquei Clément Lefebvre venceu o Grand Cross três vezes em sete participações.

