Corridas iniciaram este domingo em Portugal! 22 Setembro, 2020 17:56

O Hipódromo Municipal da Maia foi o palco escolhido para o arranque de uma época de corridas de cavalos atípica, assombrada por uma pandemia que teima em perdurar.

Esta jornada inaugural realizou-se a porta fechada sobre um alto escrutínio sanitário, onde foram acauteladas todas a medidas previstas pelas entidades competentes. De ressaltar, o cumprimento eximiu de todos os participantes no respeito por todas as regras sanitárias que lhe foram impostas.

Relativamente à parte desportiva, contamos com a realização de 6 mangas repartidas de igual forma pela modalidade de trote e galope. De destacar ainda que o hipódromo da Maia apresentou um novo piso que permitirá a realização de provas em tempos mais chuvosos.

No galope, tivemos duas provas sobre os 1600 metros onde Mya da Torre (POR) da quadra AgroCarvalho com monta de Diogo Duarte e preparada por Manuel Carvalho foi a protagonista vencendo confortavelmente a sua prova. Na segunda prova foi o novo equino da quadra Ulfilanis Galope a destacar-se. Ventura Bay (IRE) preparado por Licínio Silva e com monta de Paulino Oliveira venceu sobre os 1600 metros.

Já na distância de 2000 metros, Rischiatutto (IRE) da quadra Maia Lidador preparado por Joaquim Oliveira foi o vencedor com mais uma brilhante monta de Paulino Oliveira.

No trote atrelado tivemos três distâncias, 2000, 2200 e 2400 metros. Na prova de 2000 metros Colt Back (FR) da quadra Pec Nature fui o grande vencedor preparado por Sérgio Oliveira e com a condução de Sérgio Oliveira.

Os 2200 e 2400 metros foram vencidos por equinos da quadra Maia Lidador Trotting preparados por Frederico Martins. Very Good Tejy (FR) com condução de Frederico Martins venceu os 2400 metros com uma grande dose de estratégia, e Scud Quick (FR) venceu confortavelmente com Rui Pinheiro a manga de 2200 metros.

Fonte: Hélder Barbosa