Corridas de cavalos por um hospital pediátrico em Marselha

Pelo segundo ano consecutivo, os hipódromos de Marselha organizam um evento de caridade em benefício do Hospital de La Timone.

No sábado, 18 de março, a partir das 18h, o Hipódromo de Marselha-Vivaux será palco de uma grande operação de caridade: Os Hipódromos do Coração, onde a entrada custará apenas 5€. Criado no ano passado, este evento tem como objetivo apoiar o hospital de La Timone, que fica próximo do hipódromo de Vivaux. Para Sonia Nemer, responsável pelo departamento de eventos dos hipódromos, “é importante ajudar os serviços pediátricos. Já estive na situação dos pais de crianças hospitalizadas. Vi a sua angústia e a obsolescência dos equipamentos”.

Durante a crise sanitária, muitas doações foram feitas para este hospital de La Timone. Para organizar as coletas, foi criado o fundo Phocéo. Com a colaboração deste fundo, a sociedade de corridas de Marselha doará as receitas do dia 18 de março em benefício dos serviços pediátricos. No ano passado, o dispositivo destinava-se apenas ao serviço de neurologia, mas será alargado a todos os serviços pediátricos de La Timone.

A primeira edição deste evento reuniu 1.500 pessoas, mas para Serge Tardy, presidente dos hipódromos de Marselha, “muitas coisas mudaram este ano. Se o tempo estiver do nosso lado, espero que esta reunião noturna, especialmente num sábado, nos permita aumentar o número de visitantes”. Para este efeito, sete corridas de trote vão animar o dia. Três corridas de póneis (com a associação Poneys au Galop) serão organizadas, bem como um stand da AFASEC apresentando as profissões das corridas, visitas guiadas e uma aldeia para crianças com múltiplas atividades.

Para aumentar os fundos recolhidos, será organizada uma rifa, e muitos dos prémios desta última serão fornecidos diretamente pelo clube de futebol Olympique de Marseille. O ponto alto do evento: algumas crianças hospitalizadas no La Timone serão os convidados de honra nesse dia.