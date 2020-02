Corridas de cavalos modalidade que atrai mais apostadores 12 Fevereiro, 2020 12:01

Movimentam-se milhões na indústria desportiva e os prémios podem ser um índice relevante de comparação entre os vários desportos. A boa notícia é que os desportos equestres figuram com rankings altos. Nesta lista, o topo é ocupado, pelo futebol, a modalidade que terá a maior audiência global no Euro 2020.

Porém, as corridas de cavalos são uma das modalidades desportivas que mais atrai apostadores para as casas de apostas, sendo este um dos desportos que mais movimenta dinheiro nas casas de apostas em todo mundo. Apesar de ser um desporto que é possível ganhar muito dinheiro com as apostas, nem todos os apostadores o conseguem fazer, já que apesar de ser fácil efectuar as apostas, não é nada fácil efectuar apostas certas e ganhadoras. Para conseguir ter algum lucro com as apostas em corridas de cavalos o apostador tem que ter um mínimo de conhecimento sobre este desporto e conhecer muito bem os cavalos que estão em prova. Para além de ter o conhecimento sobre o desporto o apostador terá ainda que ter uma noção como funciona os mercados de apostas e ainda algum conhecimento de estatística, já que as corridas de cavalos são controladas pela estatística, sendo que quem tem um mínimo conhecimento sobre este aspeto tem decerto uma pequena vantagem sobre outros apostadores.

Uma vantagem para os apostadores é também o estudo dos cavalos, já que existem diversos factores que podem influenciar a corrida de um cavalo, tais como os pisos em que a corrida irá decorrer, as distancias, o Jockey (cavaleiro) etc… Existem dois tipos de corridas a Flat e a Jumping, a primeira são corridas que se realizam em pistas sem qualquer obstáculo, sendo que nestas corridas a pista pode ser em circuitos ou em linha recta. O segundo tipo de corrida, o “Jumping ou saltos”, são corridas onde existem obstáculos, sendo que existem dois tipos, a Hurdles e a Steeplechases, nas corridas de Hurdles são inseridos obstáculos normais e todos iguais, já nas corridas Steeplechase os obstáculos são muito variados, como por exemplo o salto sobre a água.

Em relação aos tipos de piso, apesar de existirem vários tipos, os mais populares são os de relva e os de Sintético. O de Relva (Turf) um dos pisos mais populares nas corridas realizadas no Reino Unido, é o piso onde se realizam sempre as corridas compostas por obstáculos.Já o piso Sintético (All-Weather), tal como o nome indica é um piso artificial que serve para simular terra, sendo que este piso não sofre quaisquer alterações quando está mau tempo, por exemplo quando está a chover. Este é um piso que é mais utilizado para corridas do tipo “Flat”, ou seja sem obstáculos.

Referir ainda que existem classes de corrida, onde os cavalos são divididos de acordo com o seu nível, já que existem cavalos com características diferentes, esta classificação serve para que todas a corridas aconteçam com cavalos do mesmo nível, ou seja um cavalo de top nunca irá correr com um cavalo com um nível mais baixo, pois o cavalo de top venceria a corrida muito facilmente. As classes estão divididas em Classe 1 Grupo 1 (esta é a melhor classe, onde estão os melhores cavalos), depois temos a Classe 1 Grupo 2, Classe 1 Grupo 3, Classe 1 Listed, Classe 2, Classe 3, Classe 4, Classe 5, Classe 6 e a Classe 7 (a mais baixa).

Referir que as principais corridas de cavalos e as que envolvem mais dinheiro nas casas de apostas normalmente são as corridas realizadas em França, Inglaterra e Irlanda, no entanto as corridas realizadas na Austrália, Estados-Unidos e África do Sul também são boas opções para se apostar.