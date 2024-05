Corridas de Cavalos atraíram centenas de pessoas a Santo Tirso

Trinta anos depois da última vez, as corridas de cavalos voltaram a dar espetáculo em Santo Tirso. Cerca de 60 participantes competiram, em oito mangas, repartidas pela modalidade de trote e galope assim como a já mítica prova do garrano.

A competição foi organizada pela Liga Portuguesa de Trote e Galope, em parceria com o Município e com o apoio da Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento.

No galope e na prova reservada a cavalos nascidos em Portugal «Princesa Gold» volta às vitórias alcançando o primeiro lugar para a Quadra Criações Gold com o jóquei Filipe Vaz.

Na primeira parte do handicap de 1.400 metros o vencedor foi «Kaleorel» da Quadra Campos com o jóquei Renato Pereira. Na segunda parte venceu o campeão nacional «Remember Me» da Quadra Paulo Abreu com a monta do jóquei Augusto Pereira.

Já na manga de maior distância sobre os 2.100 metros, o vencedor foi «Nathan» da Quadra Horsepower com a monta do jóquei Paulino Oliveira.

No trote atrelado o campeonato continua ao rubro com vários equinos na disputa pela liderança do mesmo. O handicap de 2.000 metros na sua primeira parte teve como vencedor «Gold Jarzeen» da Quadra Fernando Ferreira com a condução de Pedro Martins. A segunda parte foi vencida por «Etoile Marjacq» da Quadra André Reis com o driver André Reis.

Nos 2.400 metros «Don Tresor» da Quadra Mustang com a condução de António Bessa voltou às vitórias alcançando já a sua quarta vitória neste campeonato.

Na mítica prova de garranos venceu «Julieta» numa chegada ao foto-finish onde a égua com a monta da jovem jóquei Lara Faria alcança a primeira posição para a Quadra Casa da Torre.

Resultados completos AQUI