Corrida no Cartaxo a 1 de Maio 19 Abril, 2017 19:40

Por ocasião da XXIX Festa do Vinho, realiza-se na Praça de Toiros do Cartaxo a tradicional corrida de toiros no dia 1 de Maio.

Organizada pelo empresário José Luís Gomes vão estar em praça os cavaleiros Luís Rouxinol, Ana Batista e Manuel Telles Bastos. Pegam os Grupos de Forcados Amadores de Lisboa, capitaneados por Pedro Maria Gomes e os Amadores do Cartaxo, capitaneados por Bernardo Campino que irão fazer a sua estreia como grupo pré-associado da ANGF.

Serão lidados toiros da Ganadaria Prudêncio.