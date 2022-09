A poldra «Dreamloper» (IRE) de 5 anos, com a monta do jóquei Kieran Shoemark, venceu o Prix du Moulin (G1) no passado domingo (3) no Hipódromo de Longchamp.

Porém esta prova sobre a distância de 1600 metros, ficou marcada pela queda fatal do poldro de 3 anos, «Coroebus» (IRE) com o jóquei William Buick.

«Order of Australia» (IRE) montado por Ryan More foi segundo classificado seguido de «Revenant» de 7 anos com o jóquei Christophe Soumillon.

Resultados completos AQUI