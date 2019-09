Córdoba Ecuestre pela primeira vez em Portugal 25 Setembro, 2019 20:50

A Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE) vai realizar, no próximo dia 27 de setembro, sexta-feira, às 21.30, no Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda (Belém), a Gala Flamenca que contará com a participação especial de Córdoba Ecuestre, que atua em estreia absoluta em Portugal.

Integrado nas comemorações do 40° aniversário da Escola Portuguesa de Arte Equestre, o espetáculo contará com momentos de fusão da dança flamenca, música andaluza e quadros especiais, como o “Carrossel Doma Vaquera” e “El Campo Andaluz”, bem como números em que os cavaleiros das duas instituições se articularão em conjunto aliando, de forma singular, a arte equestre portuguesa com a arte equestre “cordobeña”.

A Associação Equestre de Córdoba foi criada em 30 de dezembro de 1996 e é uma organização sem fins lucrativos que nasceu com o objetivo de combinar os interesses e iniciativas de todos os grupos e indivíduos relacionados com o mundo dos cavalos em Córdoba e na sua província. Os espetáculos que apresentam, através de Córdoba Ecuestre e um pouco por todo o mundo, conjugam a arte equestre com música, danças típicas e um ritmo andaluz inconfundível.

