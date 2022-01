Contagem decrescente para o Atlantic Tour 2022

Contagem decrescente para a 10ª edição do Atlantic Tour em Vilamoura cujo programa é composto por seis semanas de provas que vão decorrer de 25 de janeiro a 6 de Março.

Dia 25 começam as provas para cavalos novos (CSIYH) e no dia 27 de Janeiro começam as primeiras provas do CSI3* com provas qualificativas para o Campeonato do Mundo ECCO FEI 2022 e Campeonato da Europa de Juniores em 2022.

Para os primeiros concursos destacamos a presença de Piergiorgio Bucci (ITA), vencedor de 3 G.P.’s em Vilamoura no ano transato, o olímpico Michael Whitaker (GBR), Laura Renwick (GBR), Gregory Wathelet (BEL), entre outros. No total o Clube Hípico de Vilamoura, vai receber 950 conjuntos e 1.200 cavalos.