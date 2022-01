Conjuntos inscritos no Programa de Dressage para Competição de Alto Rendimento

A FEP informa que no âmbito do Programa de Dressage de Preparação para a Competição de Alto Rendimento (Link), o 1.º Treino e a Concentração de Observação terão lugar nos próximos dias 2 a 4 de Fevereiro, nas instalações da Sociedade Hípica Portuguesa (SHP), Picadeiro General Duarte Silva, em Lisboa.

Para os dias 02 e 03 de Fevereiro estão agendadas duas sessões de treino com a Treinadora Nacional Kyra Kyrklund, estando convocados os seguintes conjuntos:

Duarte Nogueira & Beirão

Filipe Canela Pinto & Fortuna 424

João Torrão & Equador do Monte Velho

Martim Meneres & Equador

Rodrigo Torres & Fogoso Campline

Vasco Mira Godinho & Garrett

Francisco Vila Nova & Sir Saburo

Daniel Pinto & Fürst Fritz

João Castelão & El Romana Plus

No dia 04 de Fevereiro está agendada a Concentração de Observação, onde serão reavaliados pela treinadora Kyra Kyrklund alguns Conjuntos que já fazem parte do Programa bem como novos Conjuntos que pretendam agora integrá-lo. Para esta Concentração de Observação estão já inscritos os seguinte Conjuntos:

Marias Lascasas & Ghuapo

Mariana A. Silva & Serano

Mariana A. Silva & Hipparion

Gonçalo Diabinho & Devoto

Georgina Rogers & Guiso

Vasco Mira Godinho & Jeropiga

Maria Pais do Amaral & Legolas

Martim Meneres & Gucci Plus

Filipe Canelas Pinto & Sanchero 5

Mafalda Galiza Mendes & Isco

Luciana Inácio & Iraque

Daniel Pinto & Garlie IGE

Rita Ralão & Irão

Os Conjuntos que estejam aptos a competir no escalão Sub-25 ou no Medium Tour ou Big Tour que pretendam participar na Concentração de Observação podem enviar e-mail para frandrade@fep.pt até ao próximo dia 20/01 manifestando o respetivo interesse, sendo que a FEP até ao dia 24/01 comunicará a confirmação ou não confirmação da inscrição .A Concentração de Observação terá o custo de 80€/Conjunto.

Caso necessitem boxe para os Cavalos que participam nos Treinos ou na Concentração de Observação deverão contatar diretamente a secretaria da SHP através dos seguintes contatos: n.costa@sociedadehipica.pt – telf. 217817410.

No dia 02 haverá um jantar com os Atletas e no dia 03 um jantar com os Atletas e os Proprietários de Cavalos, onde haverá um tempo dedicado a Perguntas & Respostas .

Para os Atletas residentes no estrangeiro será posteriormente agendado um dia de observação/treino,

Ainda durante o mês de Fevereiro terá lugar igual iniciativa para os Escalões da Juventude (Póneis, Children, Juniores e Jovens Cavaleiros), anunciando-se nos próximos días a respetiva data e local.

Privilegiando-se a concentração dos Atletas, informa-se que a assistência dos treinos dos dias 02 e 03 de Fevereiro será reservada aos treinadores diários dos Atletas, Proprietários do Cavalos e aos Atletas convocados.

Até ao fim do mês de Fevereiro será publicada a lista alargada dos Atletas que integram o Programa de Dressage de Preparação para a Competição de Alto Rendimento, sendo intenção da FEP anunciar até 20 de Junho de 2022 os Atletas que irão representar Portugal nos Campeonatos da Europa de Dressage dos diversos escalões e no Campeonato do Mundo de Dressage.