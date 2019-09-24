Conjuntos apurados para o Campeonato de Portugal de Ensino 2019
A Federação Equestre Portuguesa confirmou esta terça-feira, no seu site os conjuntos apurados para o Campeonato de Portugal de Ensino 2019, que vai ter lugar na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa, entre 3 e 6 de Outubro.
Face à disposição do Regime Jurídico das Federações Desportivas, artigo 62.º, é permitida a participação de atletas estrangeiros, portadores da licença FEP, nos Campeonatos Nacionais das diferentes disciplinas, não podendo, contudo, ser-lhes atribuído qualquer título, nomeadamente medalhas de ouro, prata ou bronze.
APURADOS CAMPEONATO DE PORTUGAL 2019
SENIORES
ANTONIO FILIPE CANELAS PINTO – SANCHERO 5
BOAVENTURA FRANCISCO CHAGAS FREIRE – SAI BABA PLUS
CARLOS MANUEL CARVALHO PINTO – LA GESSE SULTÃO MENEZES
DANIEL CARVALHO PINTO – E ZUZU
DUARTE SOUSA CARDOSO NOGUEIRA – BEIRÃO
GONÇALO MIGUEL CARVALHO CONCHINHAS – CRAQUE DAS FIGUEIRAS
GONÇALO MIGUEL CARVALHO CONCHINHAS – DON RUBI
HUGO PEREIRA CUSTODIO – FALSÁRIO LS
JOÃO MIGUEL VARELA TORRÃO – EQUADOR
JOÃO PEDRO OLIVEIRA MONTEIRO MOREIRA – DESPINIO
MANUEL CÂMARA BORBA TAVARES VEIGA – BEN-HUR DA BROA
MARIA ASSUNÇÃO SA PAIS AMARAL – DU COEUR 2
MARIA CARLOTA COSTA MACEDO BARREIROS MOTA – DIOSPIRA
MARIA CONCEIÇÃO CORTES MOURA PADRÃO CAETANO – COROADO
MARIA CONCEIÇÃO CORTES MOURA PADRÃO CAETANO – FENIX DE TINEO
MIGUEL NUNO RALÃO PEREIRA DUARTE – DISTURBIO
MIGUEL NUNO RALÃO PEREIRA DUARTE – XENOFONTE D’ATELA
NUNO FERNANDES CHAVES DE ALMEIDA – EL ROMANA PLUS
PEDRO LUIS ABREU DIAS FERREIRA – BEDUÍNO DA LAGOALVA
PEDRO MIGUEL SERRA VALENTE TORRES – CSAR
RAQUEL RIBEIRO SILVA FALCÃO – ELEGANTE PLUS
RICARDO PINTO GARCIA MOURA TAVARES – BALUARTE DA BROA
RICARDO VINHAS ASSUNÇÃO REIS – ESCORIAL
RITA MAGOS JORGE DE FARIA RAMOS RALÃO DUARTE – DISTURBIO
ROBERTO ALVES BRASIL – XIRIPITI
RODRIGO BRITO MOURA COUTINHO TORRES – FOGOSO
RODRIGO BRITO MOURA COUTINHO TORRES – FACADAS
JOVENS CAVALEIROS
ALEXANDRA DIAS FERNANDES – DISTINTO
ALEXANDRA FIGUEIREDO NUNES – ZORRO
CATARINA CARDOSO COSTA – KUT’N’MOVE
CATARINA CARDOSO COSTA – AKAZUM
CATARINA MARIA SILVA DIOGO LUCAS LOPES – FERROLHO
CATARINA MARIA SILVA DIOGO LUCAS LOPES – FALCÃO
FRANCISCO DA CRUZ VILA NOVA – SIR SABURO
LEONOR GRAÇA TEIXEIRA MOTA PEREIRA – CARAVAGGIO
LOUIS STEYAERT – SIR ALEX
MARIA MIGUEL COSTA LASCASAS – SERANO
MÁRIO JOÃO EUSÉBIO FREIRE – FILOSOFO
MARTIM LOBO MARTINS D’OREY MENERES – EQUADOR
MARTIM LOBO MARTINS D’OREY MENERES – GUCCI PLUS
MARTIM LOBO MARTINS D’OREY MENERES – GUADIANA PLUS
RENATO CALIXTO FELÍCIO – CUPIDO DAS ARRIBAS
SARAH ALISSON NOBRE DOS SANTOS – LORD SPIRIT
SOFIA HORTA MENDONÇA BARROS MELO – LILLI
YOANN PINTO – DOURO
JUNIORES
ADRIANA CORREIA BARÃO ESPADINHA CHAVES – ZEFIRO
ANA CAROLINA GAUDÊNCIO FERREIRA – DAMASCO
ANA CAROLINA LOPES DIAS OLIVEIRA GONÇALINHO – SON D’AMOUR
ANTÓNIO TIAGO LOURENÇO TOMÉ – ZAIRE
BEATRIZ CAMACHO RETO – DE PLAISIR
BEATRIZ ISABEL ARRIAGA E CUNHA – HABIB
CATARINA DUARTE DIAS VELEZ DE MELO – ZIG-ZAG QTA. DO TAGU
CLAUDIA SILVA FARIA – ZAMORIM
FRANCISCA CRISTOVÃO CASTRO MONTEIRO – WESERPRINZ 3
FRANCISCA CRISTOVÃO CASTRO MONTEIRO – GUARANA
INES GOUVEIA RATO ROSA – APRUMADO
JOÃO TOMÁS RIBEIRO BARBOSA – HOBBY
JUSTINO MANUEL LOPES ALVES – AVIÃO
LAURA MARIA DOS SANTOS TEODORO – HERO DAS SALGADAS
LEONOR BRAGA DA CRUZ CASTRO E NUNES – BARÃO
MARIA BEATRIZ LOPES DIAS OLIVEIRA GONÇALINHO – FIDELIUS
MARIA DA GRAÇA LOURO ABECASSIS – DIVAGANTE DO PILAR
MARIA DA GRAÇA LOURO ABECASSIS – HAITI
MARIA FRANCISCA DUARTE ESQUÍVEL – FADISTA
MARIA MAFALDA CARVALHO DEITADO – BANDOLIM
MARIANA MARTINS DA SILVA – GABARITO
MATILDE MARIA CHAVES RAMOS SOARES BARROTE – EBLESSE
MATILDE MARIA CHAVES RAMOS SOARES BARROTE – TROIA
MELANIE JIL MAYLA VALERIE BARTZ – DELGADO
NICOLE ANTUNES DA SILVA – EVIMAR
NICOLE ANTUNES DA SILVA – HABIL DE SENA
RITA MARIA COSTA MENDONÇA RODRIGUES – FESTINA 31
SEBASTIÃO LUIS SILVA DIOGO LUCAS LOPES – FIDELIO PLUS
SEBASTIÃO LUIS SILVA DIOGO LUCAS LOPES – ARROGANTE
JUVENIS
GONÇALO CASTRO MONTEIRO – VADIO HMN
GUILHERME CORREIA BARÃO ESPADINHA CHAVES – MAESTOSO TIBERIA
LARA SOFIA DIAS ARRUDA – VIOLINO V
LUANA MARGARIDA MARTINS GARCIA GOMES – DESTEMIDO
MARIA BENEDITA DO COUTO GONÇALVES – HANDALUSA
MARIA EDUARDA DA CRUZ NASCIMENTO E CASTELO VELOSO – CANTOR
MARIA RITA LEITÃO CARRASQUEIRA -FAMOSO
MARIA RITA LEITÃO CARRASQUEIRA- ROMI
RITA PEREIRA DE MOURA BRAZ – BJIRMEN’S JURJEN
INICIADOS
LEONOR GONÇALVES COELHO – BIOMUNDO
Lista de Apurados AQUI