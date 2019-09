Conjuntos apurados para o Campeonato de Portugal de Ensino 2019 24 Setembro, 2019 19:27

A Federação Equestre Portuguesa confirmou esta terça-feira, no seu site os conjuntos apurados para o Campeonato de Portugal de Ensino 2019, que vai ter lugar na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa, entre 3 e 6 de Outubro.

Face à disposição do Regime Jurídico das Federações Desportivas, artigo 62.º, é permitida a participação de atletas estrangeiros, portadores da licença FEP, nos Campeonatos Nacionais das diferentes disciplinas, não podendo, contudo, ser-lhes atribuído qualquer título, nomeadamente medalhas de ouro, prata ou bronze.

APURADOS CAMPEONATO DE PORTUGAL 2019

SENIORES

ANTONIO FILIPE CANELAS PINTO – SANCHERO 5

BOAVENTURA FRANCISCO CHAGAS FREIRE – SAI BABA PLUS

CARLOS MANUEL CARVALHO PINTO – LA GESSE SULTÃO MENEZES

DANIEL CARVALHO PINTO – E ZUZU

DUARTE SOUSA CARDOSO NOGUEIRA – BEIRÃO

GONÇALO MIGUEL CARVALHO CONCHINHAS – CRAQUE DAS FIGUEIRAS

GONÇALO MIGUEL CARVALHO CONCHINHAS – DON RUBI

HUGO PEREIRA CUSTODIO – FALSÁRIO LS

JOÃO MIGUEL VARELA TORRÃO – EQUADOR

JOÃO PEDRO OLIVEIRA MONTEIRO MOREIRA – DESPINIO

MANUEL CÂMARA BORBA TAVARES VEIGA – BEN-HUR DA BROA

MARIA ASSUNÇÃO SA PAIS AMARAL – DU COEUR 2

MARIA CARLOTA COSTA MACEDO BARREIROS MOTA – DIOSPIRA

MARIA CONCEIÇÃO CORTES MOURA PADRÃO CAETANO – COROADO

MARIA CONCEIÇÃO CORTES MOURA PADRÃO CAETANO – FENIX DE TINEO

MIGUEL NUNO RALÃO PEREIRA DUARTE – DISTURBIO

MIGUEL NUNO RALÃO PEREIRA DUARTE – XENOFONTE D’ATELA

NUNO FERNANDES CHAVES DE ALMEIDA – EL ROMANA PLUS

PEDRO LUIS ABREU DIAS FERREIRA – BEDUÍNO DA LAGOALVA

PEDRO MIGUEL SERRA VALENTE TORRES – CSAR

RAQUEL RIBEIRO SILVA FALCÃO – ELEGANTE PLUS

RICARDO PINTO GARCIA MOURA TAVARES – BALUARTE DA BROA

RICARDO VINHAS ASSUNÇÃO REIS – ESCORIAL

RITA MAGOS JORGE DE FARIA RAMOS RALÃO DUARTE – DISTURBIO

ROBERTO ALVES BRASIL – XIRIPITI

RODRIGO BRITO MOURA COUTINHO TORRES – FOGOSO

RODRIGO BRITO MOURA COUTINHO TORRES – FACADAS

JOVENS CAVALEIROS

ALEXANDRA DIAS FERNANDES – DISTINTO

ALEXANDRA FIGUEIREDO NUNES – ZORRO

CATARINA CARDOSO COSTA – KUT’N’MOVE

CATARINA CARDOSO COSTA – AKAZUM

CATARINA MARIA SILVA DIOGO LUCAS LOPES – FERROLHO

CATARINA MARIA SILVA DIOGO LUCAS LOPES – FALCÃO

FRANCISCO DA CRUZ VILA NOVA – SIR SABURO

LEONOR GRAÇA TEIXEIRA MOTA PEREIRA – CARAVAGGIO

LOUIS STEYAERT – SIR ALEX

MARIA MIGUEL COSTA LASCASAS – SERANO

MÁRIO JOÃO EUSÉBIO FREIRE – FILOSOFO

MARTIM LOBO MARTINS D’OREY MENERES – EQUADOR

MARTIM LOBO MARTINS D’OREY MENERES – GUCCI PLUS

MARTIM LOBO MARTINS D’OREY MENERES – GUADIANA PLUS

RENATO CALIXTO FELÍCIO – CUPIDO DAS ARRIBAS

SARAH ALISSON NOBRE DOS SANTOS – LORD SPIRIT

SOFIA HORTA MENDONÇA BARROS MELO – LILLI

YOANN PINTO – DOURO

JUNIORES

ADRIANA CORREIA BARÃO ESPADINHA CHAVES – ZEFIRO

ANA CAROLINA GAUDÊNCIO FERREIRA – DAMASCO

ANA CAROLINA LOPES DIAS OLIVEIRA GONÇALINHO – SON D’AMOUR

ANTÓNIO TIAGO LOURENÇO TOMÉ – ZAIRE

BEATRIZ CAMACHO RETO – DE PLAISIR

BEATRIZ ISABEL ARRIAGA E CUNHA – HABIB

CATARINA DUARTE DIAS VELEZ DE MELO – ZIG-ZAG QTA. DO TAGU

CLAUDIA SILVA FARIA – ZAMORIM

FRANCISCA CRISTOVÃO CASTRO MONTEIRO – WESERPRINZ 3

FRANCISCA CRISTOVÃO CASTRO MONTEIRO – GUARANA

INES GOUVEIA RATO ROSA – APRUMADO

JOÃO TOMÁS RIBEIRO BARBOSA – HOBBY

JUSTINO MANUEL LOPES ALVES – AVIÃO

LAURA MARIA DOS SANTOS TEODORO – HERO DAS SALGADAS

LEONOR BRAGA DA CRUZ CASTRO E NUNES – BARÃO

MARIA BEATRIZ LOPES DIAS OLIVEIRA GONÇALINHO – FIDELIUS

MARIA DA GRAÇA LOURO ABECASSIS – DIVAGANTE DO PILAR

MARIA DA GRAÇA LOURO ABECASSIS – HAITI

MARIA FRANCISCA DUARTE ESQUÍVEL – FADISTA

MARIA MAFALDA CARVALHO DEITADO – BANDOLIM

MARIANA MARTINS DA SILVA – GABARITO

MATILDE MARIA CHAVES RAMOS SOARES BARROTE – EBLESSE

MATILDE MARIA CHAVES RAMOS SOARES BARROTE – TROIA

MELANIE JIL MAYLA VALERIE BARTZ – DELGADO

NICOLE ANTUNES DA SILVA – EVIMAR

NICOLE ANTUNES DA SILVA – HABIL DE SENA

RITA MARIA COSTA MENDONÇA RODRIGUES – FESTINA 31

SEBASTIÃO LUIS SILVA DIOGO LUCAS LOPES – FIDELIO PLUS

SEBASTIÃO LUIS SILVA DIOGO LUCAS LOPES – ARROGANTE

JUVENIS

GONÇALO CASTRO MONTEIRO – VADIO HMN

GUILHERME CORREIA BARÃO ESPADINHA CHAVES – MAESTOSO TIBERIA

LARA SOFIA DIAS ARRUDA – VIOLINO V

LUANA MARGARIDA MARTINS GARCIA GOMES – DESTEMIDO

MARIA BENEDITA DO COUTO GONÇALVES – HANDALUSA

MARIA EDUARDA DA CRUZ NASCIMENTO E CASTELO VELOSO – CANTOR

MARIA RITA LEITÃO CARRASQUEIRA -FAMOSO

MARIA RITA LEITÃO CARRASQUEIRA- ROMI

RITA PEREIRA DE MOURA BRAZ – BJIRMEN’S JURJEN

INICIADOS

LEONOR GONÇALVES COELHO – BIOMUNDO

