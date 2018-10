Conferência sobre tauromaquia em Santarém

As várias visões sobre a tauromaquia em Portugal” é o tema da conferência que vai decorrer no próximo dia 12 de Outubro, às 21h30, na sala de leitura Bernardo Santareno, em Santarém, numa iniciativa que é organizada pela concelhia local do CDS/PP.

Moderada por Ludgero Mendes, a tertúlia vai contar com a participação de Hélder Milheiro, da Prótoiro, do empresário Rui Bento Vasques, do ganadero António Veiga Teixeira, do cavaleiro João Ribeiro Telles, e de Diogo Sepúlveda, do Grupo de Forcados Amadores de Santarém.