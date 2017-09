Conferência sobre os benefícios terapêuticos dos cavalos – Método Horse Boy (VÍDEO) 6 Setembro, 2017 7:07

Chama-se Método Horse Boy e já é reconhecido internacionalmente como terapia. Ruper Isaacson, fundador do projecto, vai participar na conferência a realizar esta quarta-feira.

O Auditório Municipal do Pinhal Novo, concelho de Palmela, acolhe esta quarta-feira, 6, entre as 17 e as 19h00, uma conferência sobre os benefícios terapêuticos dos cavalos para pessoas com perturbações do espectro do autismo.

A iniciativa é dirigida a pais e profissionais de educação e de saúde e irá debruçar-se sobre o “Método Horse Boy”.

“Com a participação de Rupert Isaacson, fundador do projecto, o encontro pretende apresentar os benefícios dos cavalos, do movimento e da natureza para indivíduos com autismo”, explica a Câmara Municipal de Palmela em nota de Imprensa, lembrando que os interessados em participar deverão formalizar a inscrição, através do endereço inovar.autismo@gmail.com.

O Método Horse Boy tem 11 anos de existência, sendo reconhecido internacionalmente como terapia, com resultados comprovados. “Em Portugal, já ajudou 20 famílias”, aponta a autarquia, salientando que Rubert Isaacson é autor do livro “O Menino e o Cavalo”, no qual o autor conta a “extraordinária viagem de um pai para curar um filho” com autismo e a relação que este estabelece com cavalos.

A conferência é promovida pela Inovar Autismo – Associação de Cidadania e Inclusão e pela Horse Boy Portugal, com o apoio da Câmara Municipal de Palmela, da HBV – Associação Equestre, e da Venância da Costa Lima.

A Inovar Autismo – Associação de Cidadania e Inclusão, sediada no distrito de Setúbal, tem vindo a desenvolver actividade no concelho de Palmela, destacando-se a acção de formação “Abordagem Geral sobre a Pessoa com Deficiência”, com a duração de 25 horas.

Inscrições para inovar.autismo@gmail.com