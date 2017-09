Concurso Nacional Combinado do Regimento de Lanceiros N.º 2 – Marque já na sua agenda! 12 Setembro, 2017 7:05

Organizado pelo Regimento de Lanceiros Nº2 e com o apoio da FEP, realiza-se nos dias 22 e 23 de Setembro o XIX Concurso Nacional Combinado do Regimento de Lanceiros N.º 2 no Aquartelamento da Academia Militar (AM) na Amadora, que vai contar com o patrocínio da Motor Village Portugal.

PROGRAMA – XIX CONCURSO NACIONAL COMBINADO

Regimento de Lanceiros N.º 2 – Amadora

22 de Setembro de 2017 (sexta-feira)

09h00 – Início da Prova de Ensino

15h00 – Início da Prova de Corta-mato

23 de Setembro de 2017 (sábado)

08h00 – Inspecção Veterinária

09h00 – Início das Provas de Obstáculos:

. Cavalos Novos – (0,90 m)

. OPEN – 1,00 m

. CNC – Nível Iniciação

. OPEN – 1,10 m

. CNC – Nível Preliminar

PROVAS e CAMPOS

– Ensino | Piso: Areia de Silica

– Corta-Mato | Piso: Natural

– Obstáculos| Dimensões do Campo prova: 100 x 66m | Piso: Areia de Silica

Troféus para os três primeiros classificados de cada nível.

Laços para os cinco primeiros classificados.

Entrada Livre.