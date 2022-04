Após dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19, o Concurso de Saltos Internacional (CSI1*) organizado pela FG Eventos está de regresso a Ponte de Lima, entre os dias 20 e 22 de maio.

António Matos Almeida (Irene van de Kwachthoeve), que surge em destaque no cartaz do evento, foi o vencedor do Grande Prémio da última edição do concurso.

O evento equestre realiza-se na Expolima.