Concurso de Dressage Regional e Open Cardiga Equestrian Circuit 2023

Estão abertas as inscrições até dia 9 de Março, para o Concurso Dressage Regional – CDR e para o 2º Open do Cardiga Equestrian Circuit (Nível 2), que se realizarão na Academia Equestre João Cardiga, dia 12 de Março, a partir das 14h00, em Barcarena, Oeiras.

As inscrições para o CDR deverão ser efetuadas através do site da FEP-Federação Equestre Portuguesa em www.fep.pt. Para o 2º OPEN CARDIGA devem ser feitas no software www.gira.io onde, também, serão divulgados as Ordens de Entrada e os Resultados.

Os participantes no Cardiga Equestrian Circuit habilitam-se a ganhar prémios de qualidade tais como; um armário de arreios da PIN BOXES, um par de botas da CELERIS, um Voucher da Villa Galé Hotéis, material de equitação da Horsefire, do Mundo da Equitação e da SFFeeding, entre outros.

O 3º OPEN do Cardiga Equestrian Circuit realizar-se-á dia 16 de Abril, e será de nível 3 .