Companhia das Lezírias: Resultados do 2º CDN da temporada 5 Março, 2018 10:15

Este fim-de-semana, teve lugar na Companhia das Lezírias no Porto Alto, o segundo CDN do ano que contou com a participação de mais de 50 conjuntos.

Com três conjuntos no Grande Prémio no domingo (04), o destaque vai para o conjunto olímpico brasileiro, João Victor Oliva e o garanhão Lusitano Xamã dos Pinhais de 15 anos, que venceram a reprise com a média final de 71,123%. Esse cavaleiro ficou ainda em segundo lugar com Xiripiti (68,442%). Ricardo Moura Tavares ocupou a 3ª posição com Baluarte da Broa (67,862%). No sábado (03), João Oliva venceu a Intermediária II com Xamã dos Pinhais com a média final de 69,265%.

No Prix St. George, com sete participantes, venceu no sábado e domingo, Filipe Canelas Pinto com Espanto (69,755% e 69,706%). Sebastião Lucas Lopes foi segundo classificado com Arrogate nos dois dias (68,578% e 69,314%) enquanto João Castelão foi terceiro com Girão das Salgadas no domingo (67,843%). No sábado Maria Inês Valença Câncio com Boneco ocupou o 3º lugar conseguindo a média de 67,402%.

Nas restantes provas, destaque para Piedade Calheiros e Fausto da Sernadinha que venceram a reprise Juniores Team e Individual nos dois dias (67,939% e 65,940%). Nos Jovens Cavaleiros Mariana Assis da Silva e Upendo venceram no domingo a reprise YR Team com 68,725% e no sábado o triunfo na reprise Individual pertenceu a Catarina Lucas Lopes com Falcão (65,938%).

RESULTADOS COMPLETOS

Sábado – dia 03/03

Domingo – dia 04/04