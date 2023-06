Comité Olímpico Espanhol distingue Beatriz Ferrer-Salat com Ordem de Mérito Desportivo

O Auditório Alfredo Goyeneche recebeu esta quarta-feira (31), a cerimónia de entrega das distinções do Comité Olímpico Espanhol. Essas distinções têm como objetivo recompensar pessoas e entidades que se destacaram pelos seus resultados desportivos notáveis ​​ou pelos seus serviços especiais ao Movimento Olímpico e ao desporto.

O presidente do COE, Alejandro Blanco, entregou as placas olímpicas a clubes, federações e entidades desportivas por serem “o eixo do desporto espanhol”.

Por fim, foram concedidas as respetivas Ordens Olímpicas aos atletas e treinadores que o presidente do COE chamou de “heróis”. “Estou convencido de que nenhum comité olímpico do mundo pode se orgulhar de conceder uma Ordem Olímpica a atletas de tamanha importância como vocês. Vocês são únicos e insubstituíveis”, declarou.

A cavaleira olímpica espanhola, Beatriz Ferrer-Salat (na foto) foi um dos premiados, e em nome dos galardoados, agradeceu ao COE, especialmente ao seu presidente, pelo apoio demonstrado ao longo da carreira dos atletas: “Obrigada ao presidente e ao COE porque podemos contar com o vosso apoio e a mão estendida para nos erguermos em direção aos nossos sonhos”, afirmou Beatriz Ferrer-Salat.