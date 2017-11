Comemoração dos 90 anos da Federação Equestre Portuguesa 7 Novembro, 2017 19:21

Vai a Federação Equestre Portuguesa celebrar os 90 anos da sua fundação no próximo dia 5 de dezembro, às 19.00 horas, em cerimónia a realizar no Museu dos Coches, em Lisboa.

Nesta cerimónia será lançado o livro comemorativo dos seus 90 anos da autoria do Senhor Dr. Lourenço Correia de Matos, editado sob o Alto Patrocínio do Instituto Português para o Desporto e Juventude, registo relevante que vai permitir fazer a história da modalidade em Portugal nos séculos XX e XXI, deixando para as gerações futuras, memórias desse passado e do nosso presente.

Serão ainda entregues os troféus dos 90 anos aos Campeões Nacionais de 2017 das diferentes disciplinas e homenageados os nossos cavaleiros olímpicos e paralímpicos.

No âmbito da comemoração da sua história, não quer a FEP deixar de projetar o seu futuro, apresentando neste evento os Jogos Equestres Nacionais, a realizar já em Maio de 2018, na Companhia das Lezírias e Barroca d’Alva.

Muito gostaríamos de contar com a presença de todos neste evento, que comemorando uma vida já longa da Instituição, se pretende como uma afirmação de vitalidade, rejuvenescimento e de reencontro de todos aqueles que ao Desporto Equestre se dedicam.

A inscrição é indispensável, até ao próximo dia 23 de novembro de 2017 e limitada aos lugares disponíveis.

E-mail: mafalda.neto@fep.pt