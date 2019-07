Colete Encarnado: Contagem decrescente

Reconhecido nacional e já internacionalmente pelo seu carisma e tradição tauromáquica, o Colete Encarnado decorre em Vila Franca de Xira, em três dias vividos com um espírito e convívio especial que contagia todos quantos o experienciam. A Homenagem ao Campino, as populares esperas de toiros nas ruas da Cidade, os grandes concertos, o fado e as sevilhanas são apenas algumas das componentes de um fim de semana reconhecido por todos como singular.

Nos dias 5, 6 e 7 de julho, toda a cidade de Vila Franca de Xira se mobiliza para uma das maiores e mais emblemáticas Festas do Ribatejo, com espetáculos tauromáquicos, animação musical e a tradicional noite da sardinha assada.

Cumprindo a tradição, a figura do Campino é o principal elemento da Festa. A valorização deste trabalhador do campo é transversal a todos os aspetos que integram o programa do Colete Encarnado, que tem o seu ponto mais alto na tarde de Sábado, 6 de julho, na Homenagem ao Campino. Este é o momento em que campinos e população se reúnem no Largo da Câmara Municipal, para uma homenagem cuja emoção expressa bem a vitalidade das tradições da terra, ligadas à Cultura Tauromáquica. Em 2019, o Campino homenageado será José Rodrigues da Silva, também conhecido como José “Mimoso”.

As esperas e as largadas de toiros pelas ruas, a Corrida de Toiros e outros espetáculos taurinos na Centenária Praça de Toiros “Palha Blanco”, são componentes essenciais desta Festa, que se orgulha de ser uma das maiores e mais emblemáticas do Ribatejo.

Nos oito palcos dispersos pela cidade, a animação musical será uma constante. Para além dos locais habituais, será este ano instalado, pela primeira vez, um palco na Praceta da Justiça, trazendo ainda mais diversidade à programação. Na Avenida Pedro Victor mantém-se o palco principal, onde irão decorrer os grandes concertos: na noite de 6.ª Feira, os Resistência, seguidos da Festa M80. Na noite de Sábado, sobem ao palco os El Amir-Flamenco, R.A.Y.A. e Los Cavakitos. E no Domingo, o encerramento estará a cargo da Orquestra Ligeira do Exército. Não faltará também a distribuição gratuita de sardinha assada e de caldo verde na madrugada de sábado.

O Colete Encarnado também é, para muitos, ponto de encontro e momento anual de convívio familiar e entre amigos. Essa celebração preenche as ruas de Vila Franca de Xira e por isso o espírito da Festa vive-se intensamente por toda a cidade, nas Tertúlias, nos pátios, junto aos palcos, ou de um modo geral, em cada porta aberta, marcando desta forma a bem característica hospitalidade vilafranquense.

As Festas do Colete Encarnado são o maior evento cultural e turístico promovido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, primando pela qualidade, pela diversidade cultural e artística, e acima de tudo, pela alegria de celebrar os valores e as raízes históricas mais profundas de Vila Franca de Xira.

A edição deste ano das Festas do Colete Encarnado também é marcada pela sustentabilidade e pela adoção de comportamentos mais amigos do ambiente, sendo expetativa da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira a redução substancial, já este ano e de forma gradual em futuras edições, da quantidade de lixo – principalmente de plástico – nas ruas. Numa parceria estabelecida com a ValorSul, vão ser colocados por toda a cidade vários pontos de recolha seletiva, motivando e apelando aos visitantes que depositem nestes locais os seus detritos, não os lançando para o chão. Na noite da sardinha assada serão utilizados diversos materiais biodegradáveis, nomeadamente copos, tijelas, covettes, talheres e pratos, dando um sinal expressivo, do interior da própria organização da Festa, sobre a importância de alterar mentalidades e práticas. Também a utilização de materiais reutilizáveis será adotada em diversos momentos. No Posto de Turismo, estarão à venda copos reutilizáveis, pelo valor de 0,50€, que poderão ser adquiridos, quer por particulares, quer pelas próprias entidades comerciais.

Para o sucesso destas medidas, é fundamental a colaboração de todos! A Autarquia apela a que cada um dos visitantes e participantes na Festa dê o seu contributo para um Colete Encarnado mais amigo do ambiente.

Não falte, entre nas tertúlias e na Festa!

Consulte o Programa Completo e junte-se à Festa Maior, em Vila Franca de Xira!