COI autoriza Luciana Diniz a competir pelo Brasil

Luciana Diniz, que representou Portugal em três Olimpíadas, foi autorizada na passada sexta-feira pelo Comité Olímpico Internacional (COI) a voltar a defender o Brasil, após um intervalo de 17 anos.

O regresso de Luciana à cena brasileira ficou marcado pela sua importante participação na final da Taça das Nações em Barcelona, em setembro, onde a sua performance contribuiu para que o Brasil alcançasse a quarta posição, conquistando assim, uma vaga nas Olimpíadas de Paris.

As regras de elegibilidade estabelecidas pela Federação Equestre Internacional para competições, são significativamente menos restritivas em comparação com as do Comité Olímpico Internacional. Teoricamente, Luciana só poderia representar o Brasil a partir de setembro de 2024, conforme as diretrizes do COI, que impõe uma quarentena de três anos sem competir por outra nação. Vale lembrar que a amazona ainda representou Portugal no Campeonato Europeu de Saltos em 2021.

No entanto, a regra admite exceções mediante a concordância dos países envolvidos e da FEI, como ocorreu no caso de Luciana de 53 anos. O pedido foi analisado na passada sexta-feira pelo Conselho Executivo do COI, que concedeu a autorização, tornando a cavaleira elegível para competir nas Olimpíadas de Paris em 2024.