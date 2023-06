CNEMA: Resultados da VI Jornada Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho

Integrado no programa da 59ª Feira Nacional de Agricultura, 69ª Feira do Ribatejo, o CNEMA em Santarém, recebeu a VI jornada do XXV Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho, nos dias 3 e 4 de Junho, num fim-de-semana dedicado a todos os amantes da arte equestre.

Os escalões disputados nesta sexta jornada foram, Cavalos Debutantes, Sub-14, Sub-16, Sub-20, Consagrados e Masters.

No escalão Cavalos Debutantes que contou com 11 participantes, venceu Gilberto Filipe com Merlin OC (34 pontos).

No escalão Sub-14 apenas com duas participantes, venceu Leonor Vilas Boas com Formoso (7 pts).

No escalão Sub-16, Lara Carreira com Endiabrado foi a melhor dos 10 participantes, vencendo no ensino e maneabilidade, totalizou 31 pontos.

No escalão Sub-20, a vencedora foi Nicole Silva que lidera provisóriamente o ranking com Hábil de Sena (25pts).

Nos Consagrados Gilberto Filipe com Morante foi o vencedor (25pts). João Gonçalves em segundo com Madragoa das Arcas (23pts), e João Cabral em terceiro lugar com Forcado (20pts).

No escalão Masters, Mafalda Galiza Mendes com Isco foi a vencedora (9pts).

