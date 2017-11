Clube Taurino Beringelense realiza jantar de gala 24 Novembro, 2017 11:22

O Clube Taurino Beringelense realiza este sábado (25) o seu Jantar de Gala nos Casões da Junta de Freguesia de Beringel.

Neste evento vão ser homenageados o cavaleiro Luis Rouxinol, o antigo forcado e apoderado José Luis Zambujeira, o repórter fotográfico Florindo Piteira, o director de corrida Marco Gomes, os emboladores C. Silva e J. Alcachão e a Associação de Tertúlias Tauromáquicas Portuguesas.

O jantar conta com a animação musical do grupo “Los Txiquititos” e as reservas podem ser feitas pelo telem. 967 070 225.