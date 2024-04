Circuito Equestre Regional Porto e Norte de Portugal

No passado fim de semana, Ponte de Lima foi palco de um Concurso de Dressage Regional e um Especial, juntamente com o Concurso de Saltos Regional. 229 conjuntos de cavalos e cavaleiros competiram nestas modalidades.

Roberto Brasil foi o protagonista do Grande Prémio do CDR, vencendo com Revolution (68,913%) e tendo ficado em segundo lugar com Junior Rubi d’Ilheu (66,739%). Angela Pereira com Fiorde foi terceira classificada com 63,370%.

Na prova de 1,10 do Concurso de Saltos Regional, Iara Campos montando Florine Van’t Nachtegalehof foi a vencedora no domingo.

A próxima etapa destas competições está agendada para os dias 27 e 28 de abril.

Resultados completos AQUI