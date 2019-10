CIAT Golegã: Condutores espanhóis feridos após despiste de carro de 4 cavalos 7 Outubro, 2019 7:54

Dois condutores espanhóis ficaram feridos com gravidade na sequência do despiste de um carro puxado por quatro cavalos, durante uma prova de equitação que decorria na Golegã.

O acidente ocorreu pelas 15h20 deste sábado, 5 de Outubro, na manga do picadeiro do Largo do Arneiro, quando a dupla se preparava para competir na final do XII Concurso Internacional de Atrelagem de Tradição (CIAT) de Outono, que junta praticantes nacionais e espanhóis.

Aparentemente os cavalos, que seguiam a galope na manga, não conseguiram fazer uma das curvas e acabaram por embater com violência na protecção de madeira, provocando a queda aparatosa dos cavaleiros que seguiam no carro. A prova foi imediatamente suspensa após o acidente, que não provocou ferimentos no público que estava no local.

Depois de assistidas no local do acidente, as vítimas foram transportadas ao Serviço de Urgência do Hospital de Abrantes.

Fonte: CM