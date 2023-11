Chuva de Campeões no Open em Arruda dos Vinhos

No último fim de semana (17 a 19), teve lugar a final do Campeonato Open de Dressage e o CDE, marcada pela excelente organização da Academia Dressage Portugal em Arruda dos Vinhos.

Durante os três dias de competição, mais de 67 conjuntos participaram nas reprises muito disputadas, resultando na consagração dos novos campeões do Open 2023.

Nível Preliminar: Patrocinador Coudelaria do Carrefe

Mafalda Galiza Mendes sagrou-se vencedora no Nível Preliminar, montando a égua PSL Pandora (Indio x Ursula) propriedade da Coudelaria Leonardo Franco (72,116%, 71,369%, 70,990%), alcançando uma média final de 71,492%. Bruno Moreira, com Poejo das Lezírias, (Escorial x Impala das Lezírias) propriedade de Bruno Miguel Carvalho, ficou em segundo lugar, com a média final de 69,878%, enquanto João Bento, com Poker da Lagoalva, (Craque das Figueiras x Iberica da Lagoalva) propriedade do cavaleiro, conquistou a terceira posição com a média final de 68,881%.

Nível Elementar: Patrocinador Herdade da Malhadinha Nova

No Nível Elementar, novamente Mafalda Galiza Mendes triunfou, desta vez com Optimus (Don Juan x Fina) propriedade Alves Madsen Invest Lda. (69,948%, 69,166%, 68,862%), terminando com a média final de 69,325%. Patricia Vicente conquistou o segundo lugar com Osíris das Pérolas (Dragão das Figueiras x Feiticeira) propriedade da Coudelaria Quinta das Pérolas) , obtendo a média final de 68,892%, seguida por Mateus Sousa Abecassis, em terceiro lugar, com Orion dos Rios (Guapo x União II) propriedade de Nina Keskitalo (média final de 67,855%).

Grau Médio: Patrocinador Famifardas

Nicole Antunes da Silva venceu na categoria de Grau Médio com Nadal, (Don Juan x Fina) propriedade de Caracol Vedeta Act. Equestres Unipessoal Lda. atingindo uma média final de 68,138% (67,342%, 68,553%, 68,519%). Mafalda Galiza Mendes garantiu o terceiro pódio neste Open ao assegurar o segundo lugar com Nilo das Arcas (Ulisses x Bandarilha) propriedade de Manuel Oliveira Correia (média final de 67,216%), enquanto Ana Rita Claro Lopes ficou em terceiro com Noroeste (Desafio x Ota) propriedade de Carlos Júlio da Cruz Lopes (67,081%).

Grau Avançado: Patrocinador MSA Equestria Team

Manuel Costa Alves conquistou a vitória no Grau Avançado, montando Miono Fs (Ohio x Hazalua) propriedade de Gisela Alves (67,917%, 66,752%, 67,571%), com a média final de 67,413%. Inês Figueira Santos obteve o segundo lugar com It’s Me (Ribatejo x Nohala) propriedade de Inês Gorgulho Santos (66,787%), e Bruno Cavalinhos e Missil (Tejo x Conquista) propriedade de Ramona Volpi, completaram o pódio com a média final de 62,392%.

Small Tour: Patrocinador Mariana Assis da Silva Dressage

Mateus Sousa Abecassis foi o vencedor do Small Tour com Firefly (Furst Romancier x Donna Gloria) propriedade de Luís Magalhães Reynolds Abreu Coutinho, encerrando com a média final de 70,008% (68,235%, 69,706%, 72,083%). Maria Inês Câncio ficou em segundo lugar com Mistral da Ferraria (Escorial x Salema) propriedade de Ana Sofia Valença, média final de 69,004%, e Claudia Moreira Lopes com Lynnox, propriedade da cavaleira alcançou a terceira posição com 66,999%.

Medium Tour: Patrocinador Groundlink Agro

Daniel Pinto, montando Licor da Toula (Gladiador do Lis x Fibrosa do Liz) propriedade de DP International Dressage Lda, subiu ao primeiro lugar do pódio no Medium Tour, com uma média final de 69,795% (69,510%, 68,108%, 71,767%). Mariana Assis da Silva ficou em segundo lugar com Ihate (Helxir x Aljaca) propriedade do Monte do Lago Agric Turismo (média final de 68,023%), e Ana Afonso Mateus foi a terceira classificada montando Horizonte Sant’iago (Quixote x Xarainha) propriedade de Bruno Miguel Palaio (64,665%).

O júri foi composto por Miguel Gonçalves (Presidente), João Oliveira Duarte e Michelle Rosa Santos.

As finais da Taça de Portugal e do Troféu Dressage Póneis estão agendadas de 1 a 3 de dezembro na Academia Dressage de Portugal, com a realização simultânea de um CDN.

Resultados AQUI