Christophe Soumillon empurra Rossa Ryan do cavalo em Saint-Cloud (VÍDEO)

O jóquei belga, Christophe Soumillon, vai participar na corrida de cavalos mais rica da Europa, no Qatar Prix de l’Arc de Triomphe no domingo (2) apesar de ter sido banido por 60 dias, por deliberadamente dar uma cotovelada a um rival no meio da corrida esta sexta-feira (30).

No chocante incidente que decorreu no Hipódromo Saint-Cloud, Christophe Soumillon derrubou Rossa Ryan enquanto galopavam lado a lado, provocando pedidos para que o belga fosse banido para sempre. Soumillon foi imediatamente desclassificado da corrida e suspenso durante dois meses. Mas a suspensão só começa depois de domingo, permitindo que participe no famoso Arco do Triunfo – uma corrida que tem um prémio total de €5 milhões.