CHIO Aachen: Marcus Ehning triunfa no GP – Rodrigo Pessoa impressiona com excelente prestação

Perante mais de 40 mil espectadores no estádio Soers de Aachen, os alemães dominaram o pódio do Grande Prémio Rolex, com um prize money de 1,5 milhões de euros, sendo o ponto alto da grande final do CHIO de Aachen 2023. O triunfo foi conquistado por Marcus Ehning com Stargold (45,12s). Daniel Deusser ficou em segundo lugar com Killer Queen VDM (45,73s), enquanto Phillip Weishaupt garantiu a terceira posição com Zineday, apesar de 4 pontos no desempate (43,36s).

Rodrigo Pessoa, campeão olímpico brasileiro, apresentou-se em excelente forma em Aachen, voltando a destacar-se com o cavalo belga Major Tom, conquistando a 4ª posição neste Grande Prémio com obstáculos a 1,60m. Este conjunto completou dois percursos limpos, penalizando apenas 4 pontos no desempate. Rodrigo e Major Tom também conquistaram a quinta posição no Grande Prémio Rolex no CSIO de La Baule, no mês passado.

Resultados completos AQUI