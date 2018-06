Cerca de 70 conjuntos participaram no CSN-B de Ponte de Lima 4 Junho, 2018 19:14

Organizado pela FG Events, realizou-se em Ponte de Lima, o Concurso de Saltos Nacional de categoria “B” no passado fim-de-semana.

Com cerca de 70 conjuntos inscritos, as provas decorreram na fabulosa pista exterior de areia da Expolima, bancadas em socalcos de granito e relva, num enquadramento muito bonito.

O brasileiro Sílvio Teixeira da Silva foi o protagonista do CSN-B, vencendo duas provas de 1,30m com os cavalos Donnaetle M e Charme de Atiez Z, na sexta-feira e domingo. No sábado Manuel Sá Morais com Opaline du Reverdy venceu a prova de 1,30m. André Ferreira foi segundo classificado com Dannemarit P e Marcio Guedes Pinto ocupou o terceiro lugar com Cebrina.

No domingo a prova com obstáculos a 1,20m, foi ganha por Bárbara Carvalho Vasconcelos com Orea de la Tuilerieque ao registar o melhor tempo na prova de velocidade e maneabilidade (51,56s). Carolina Laranjeira, com Oitava, foi a vencedora da prova de 1,10m com desempate (32,89s).

No próximo fim-de-semana terá lugar o CSI Ponte de Lima, onde se esperam cavaleiros de várias nacionalidades e três dias de emoções fortes.

Resultados completos AQUI