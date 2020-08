Cerca de 40 conjuntos no CDE, CDR e Poule na Beloura 17 Agosto, 2020 10:09

Com a participação de 40 conjuntos, decorreu este fim-de-semana, o CDE, CDR e Poule, organizado pela Quinta da Beloura Horse Center, visando a preparação para o CDI3*, a decorrer nos dias 29 e 30 de Agosto no mesmo local.

Na Big Tour, destacou-se Maria Caetano com o CP «Hit Plus», que venceu no sábado com a média de 71,703%. Pedro Castro Monteiro foi segundo e terceiro com os cavalos «Fado» (66,305%) e «Guarana» (65,507%).

Na Preliminar, Gonçalo Carapau venceu nos dois dias com PD «Madrid OC» (68,561% e 67,121%). Leonel Silva Clemente com Anglo-Luso «Mundial OC» foi segundo classificado (62,849% e 66,060%).

Vasco Mira Godinho com «Imperador dos Cedros» nas provas FEI 7 anos, pontuou 74,179% sábado e 73,772% no domingo.

O Lusitano «Jasmim Plus» (Escorial x Estrela Plus por Peralta) que debutou este fim-de-semana nas provas FEI 6 anos, montado por Maria Caetano conquistou o primeiro lugar do pódio com as excelentes notas de 82,8% no Sábado e na final no domingo conseguiu 86,4%. Vasco Mira Godinho com «Java da Hermida» foi segundo classificado alcançando 77,4% no sábado e no domingo 77,7%.

Resultados completos AQUI