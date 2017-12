Cerca de 30 cavalos morrem em incêndio – Califórnia (VÍDEO) 11 Dezembro, 2017 7:48

Os incêndios que lavram, desde segunda-feira, no sul do estado norte-americano da Califórnia, causaram já a morte de 29 cavalos de corrida este fim-de-semana.

A proprietária da quinta, Patricia Padilla disse ao Los Angeles Times que foi obrigada a evacuar o local imediatamente após a chegada dos bombeiros, e que não conseguiu salvar os animais, que morreram carbonizados.

“Eu só conseguia pensar nos cavalos, mas os bombeiros gritavam ‘saia, saia, saia’. Estruturas podem ser reconstruidas, mas as vidas dos cavalos não. Estou desolada”.

Durante o sábado, as equipas de bombeiros seguiam no combate ao fogo e os oficiais alertavam que fortes ventos podiam criar novas condições para que as chamas continuassem a espalhar-se.

Este é o maior incêndio florestal do estado norte-americano, tendo queimado perto de 150 mil acres (cerca de 607 quilómetros quadrados) e mais de 500 construções.

Na noite de sábado para domingo, este fogo ganhou terreno e passou de ocupar uma área de 62.700 hectares para mais de 70.000, segundo o Departamento de Silvicultura e Protecção Contra Incêndios.

Os bombeiros fizeram progressos no controlo do fogo e, domingo de manhã, já dominavam 15% da sua área, apesar das grandes colunas de fumo, que tornaram a luta aérea contra as chamas mais difícil, segundo o departamento.