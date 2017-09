Centro Hípico de Braga recebe o Bluewater Tour em Setembro 12 Setembro, 2017 9:51

A BLACK UNICORN – Unipessoal, Lda., em parceria com o Centro Hípico de Braga, volta a trazer Competições de Saltos de prestígio a Braga, sob a marca “Bluewatertour” (www.bluewatertour.pt e em Facebook em Bluewatertour).

A qualidade das infraestruturas e as condições naturais existentes no Centro Hípico de Braga, a confinar com o Rio Cávado, na freguesia de Palmeira, facilitam a concretização destes eventos da BLACK UNICORN, que visam promover também marcas e empresas regionais e nacionais junto dos participantes e visitantes em cada competição. A “Bluewatertour” pretende afirmar-se como uma série de competições de saltos de cavalos, com potencial para atrair conjuntos cavaleiros-cavalos a nível regional e nacional, alavancando, indirectamente, a prática equestre em Braga.

Nesta edição de arranque de 2017, e já no fim-de-semana de 23 e 24 de Setembro, que terá lugar o CSN-C II BRAGA, com um prize money de € 5.000.

O evento contará com Provas Federadas, com um prémio total de € 3.000, dividido pelas provas de 1,00 m (€ 600), 1,10 m (€ 1.000) e 1,20 m (€ 1.400), para além de nas provas de iniciados e de 0,90 m existir isenção de inscrição para quem atinja o 1.º lugar, e um desconto na inscrição de 50% e 25%, respectivamente, para quem atinja os 2.º e 3.º lugar, respectivamente.

Para além dessas provas, existirão duas Provas Especiais de 1,30 metros, uma dia 23 e outra dia 24, com um prémio de € 2.000 (€ 1.000 para cada prova/ dia), bem como Provas de Formação (de escolas), com o mesmo sistema de isenção e desconto na inscrição que nas provas de iniciados e de 0,90 m.

Prevê-se que a “Bluewatertour”, em 2019, se afirme como uma referência no panorama nacional e internacional, sempre com a água como espelho e imagem de marca dos eventos organizados, e alargando a sua presença geográfica para além de Braga.