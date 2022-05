CEI***Windsor: Manuel Avó sobe ao 2º lugar do pódio

Excelente resultado do jovem cavaleiro português, Manuel Maria Avó, de 18 anos, ao conquistar o segundo lugar do pódio com Ajeeb no CEI*** integrado no Royal Windsor Festival (GBR) decorreu na passada sexta-feira (13) no Windsor Great Park, superando os 160km em 07:41:29 em 20,802km/h.

Venceu a prova o Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa do Bahrain montando Coeu de Ghazal (07:41:27 / 20,804km/h) e na terceira posição ficou classificado o seu compatriota Abdulrahman Mohammed Alzayed com Valenciana Larzac (07:41:30 / 20,802km/h.

Dos 16 conjuntos que alinharam apenas 4 terminaram esta prova que foi muito disputada.

Destaque para a criação nacional de cavalos de endurance no Royal Windsor Festival na prova CEI ** 120 Kms com a égua Jade FNMS do criador Vasco Cabral a conseguir um excelente 2° Lugar a 24,1 kms /h pelo Bahrein.

