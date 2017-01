CEIA: Mário Wilson Fernandes entra a ganhar em 2017 8 Janeiro, 2017 20:03

O Centro Equestre Internacional de Alfeizerão (CEIA) deu início ao ano de 2017 com a organização de um concurso de saltos nacional A/C (CSN A/C), concurso que contou também com provas de escola, as provas tiveram lugar entre 06 e 08 de Janeiro na pista “INDOOR” de Alfeizerão.

Foi um bom arranque para os concursos de saltos, com público e cavaleiros presentes em bom número na pista de Alfeizerão, quanto à qualidade dos serviços e instalações do CEIA, essa não se perdeu em 2016 e voltou a dar os melhores sinais em 2017.

No elenco técnico da competição dirigida pelo Coronel Lopes Mateus, estiveram, o Coronel José Paula Santos como presidente do júri, completaram o júri João Miguel Palla e Rui Mendes, a direcção de pista esteve a cargo do chefe de pista Luis d’Orey, foi comissário Nuno Montefalco.

Na prova de 1,00m quem começou a vencer foi João Florêncio, o aluno do CEIA montou Saturno para a vitória, no sábado foi a vez de Daniela Marques na sela de Lidelio Marine vencer a prova, e no domingo a vitória sorriu a João Patrício que montou Quattu.

Na prova de 1,10m a disputa foi renhida, na sexta-feira Bruno Pereirinha foi o mais rápido ao vencer a prova na sela de Cera do Belmonte, na prova de sábado foi a vez de João Pinto de Almeida ser o mais rápido ao montar Anita do Vau, o conjunto mais rápido de domingo foi Sara Ferreira Pinto/Darko EQD, fechando assim uma das provas mais competitivas do CSN A/C de Alfeizerão.

A prova de 1,20m foi ganha pelo cavaleiro do CEIA, Gonçalo Ribeiro Pinto montando Alcatraz, no sábado e no domingo Hugo Cardoso Tavares não deu hipóteses, vencendo a prova com BB da Famaguda.

Foi com as varas colocadas a 1,30m que se deu início à competição, e o primeiro a ganhar no CSN A/C foi Hugo Cardoso Tavares o cavaleiro da Guia (Pombal) foi mesmo o mais rápido na sela de Concorde da Anobra, no sábado o Pequeno Grande Prémio a 1,35m, com desempate, a vitória voltou a sorrir a Hugo Cardoso Tavares desta vez na sela de Phebus du Fief,

Na prova grande a 1,40m no 1º dia venceu a dupla Duarte Seabra AHG Whiterock Cruise Down, no 2º dia de prova a vitória sorriu a Hugo Cardoso Tavares/Phebus du Fief.

No Grande Prémio com os obstáculos colocados a 1,45m, disputado em duas mãos ao cronómetro, estiveram à partida 10 conjuntos, apurando-se 8 para a 2ª mão, mas apenas 3 com zero pontos, Mário Wilson Fernandes com Jasper van’t Gestelhof, Stroudwood Eldarado e Hugo Cardoso Tavares com Phebus du Fief.

Na 2ª mão o conjunto mais rápido com zero pontos foi Mário Wilson Fernandes/ Jasper van’t Gestelhof, vencendo assim o 1º grande prémio do ano em Alfeizerão, em 2º lugar ficou Hugo Cardoso Tavares/ Phebus du Fief, em 3º lugar novamente Mário Wilson Fernandes/ Stroudwood Eldarado, 4º lugar para Duarte Seabra/ Wannahave e fechou o 5º lugar também Duarte Seabra desta vez na sela de AHG Whiterock Cruise Down.

Os concursos de saltos de obstáculos estão de volta ao CEIA, já nos dias 13, 14 e 15 de janeiro para mais um Concurso de Saltos Nacional A/C.

