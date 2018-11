CEIA: Hugo Carvalho segue imparável no Torneio de Outono 12 Novembro, 2018 16:10

Realizou-se entre os dias 09 e 11 de Novembro o quarto concurso do 2º Torneio de Outono, que decorre entre 12 de Outubro e 16 de Dezembro no Centro Equestre Internacional de Alfeizerão. Com o patrocínio da EPRIURBA, este torneio é constituído por, 8 CSN A/C (12 a 14, 19 a 21 e 26 a 28 de Outubro; 9 a 11, 16 a 18 e 23 a 25 de Novembro; 7 a 9 e 14 a 16 Dezembro), num total de 24 dias de provas.

A competição foi liderada pelo Major Pedro Carvalho e as pistas estiveram a cargo do chefe de pista, Luís D’Orey.

Com obstáculos colocados a 1.45m, o Grande Prémio, disputado no domingo contou com a participação de 9 conjuntos.

Hugo Carvalho com Gaucho WH foi o único binómio a completar a prova com zero pontos, em (78.90seg.), vencendo assim o Grande Prémio. O mesmo cavaleiro montando Cascari HR conseguiu o 4º lugar penalizando 5 pontos em 93,95s.

O segundo lugar foi para Francisco Fleming/ Lirion, em (75,73seg.) e 4 pontos, seguindo-se Leonel Maio Luís com Monalisa LS em terceiro lugar, em (81,25seg.). Ivo Carvalho na sela de Fandango C classificou-se em 5º lugar, com 8 pontos e em (76,95seg.).

No sábado, 13 conjuntos disputaram o Pequeno Grande Prémio. Dos quais seis ficaram apurados para o desempate. Victoria Lynden Burd na sela de Fancy ES foi o conjunto que registou o melhor tempo no desempate 40,78s e zero pontos. Hugo Carvalho/ Tsar d’Audouville, foi segundo também com zero pontos e em (40,89seg.), este cavaleiro também se classificou em 5º lugar com Easter Boy, em (43.95seg.).

O terceiro lugar foi para Nuno Pereira Martins na sela de Estoril 273, que completou o desempate em 41,12seg. e o 4º lugar foi para o conjunto Francisco Fleming com Hacker.

Victoria Lynden Burd / Fancy ES venceram a prova de 1.40m de sexta bem como a de sábado.

Na prova de 1,30m do primeiro dia de concurso o vencedor foi Hugo Carvalho com Tsar d’Audouville. No último dia venceu esta prova Francisco Fleming com Hacker.

A prova de 1,20m de sexta foi ganha por Francisco Fleming na sela de Graciana. O conjunto Nuno Pereira Martins/ Dora do Conde venceram a categoria no sábado e no domingo.

Pedro Marques Santos com Coral Yar venceu a prova de 1,10m do primeiro dia de concurso. Nos dias seguintes a vitória foi para Hugo Carvalho com Forever do Kranich.

Na prova de 1,00m de sexta-feira, Bruno Tavares Martins com Absinto registou o melhor tempo. No sábado foi a vez de João Pedro Santos com Godyar vencer a prova. No domingo a vitória foi no feminino, Susana Bento Ramos com Ombre Dutti levou a melhor.

Resultados completos AQUI