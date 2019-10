CEIA: Francisco Fleming vence primeiro GP do 3º Torneio de Outono 29 Outubro, 2019 18:10

Pelo 3º ano consecutivo o CEIA – Centro Equestre de Alfeizerão, organiza o “Torneio de Outono”. Torneio esse categorizado por um CSN A/C, que decorre na pista indoor e tem a duração de 7 fins-de-semana.

A primeira etapa deste torneio começou no passado fim-de-semana, 25,26 e 27 de Outubro. Contou com a presença de aproximadamente de 75 conjuntos, em 3 intensos dias de provas e teve como diretor técnico o Major Pedro Carvalho e como chefe de pista João Francisco Costa.

Em três intensos dias de provas, o Grande Prémio foi a última prova do fim-de-semana, tendo sido disputada no domingo com 8 conjuntos e apenas dois a chegar ao desempate. Francisco Fleming e Dublin S conseguiram alcançar a vitória neste primeiro GP do Torneio de Outono, tendo conseguido vencer na barrage com 40.91s. Ivo Carvalho montado em Gaiato C foi segundo classificado, com 4 pontos em 37,01s, e em terceiro lugar, Francisco Vaz Fontes com Imperio Egípcio Rivage.

Na prova de 1,30m de domingo saíram vencedores Ivo Carvalho e Hora H no primeiro lugar (20,89s), em segundo lugar Francisco Fleming com Goran van Berkenbroek (21,62s) e em terceiro lugar novamente Francisco Fleming com Hangover (23,73s).

Na prova de 1,20m do mesmo dia, também decidida a vitória na barrage, saiu vencedora Andreia Brandão com Crown Lady (20,71s), em segundo lugar André Tavares Ferreira e Zenata do Ceto (22,94s) e por fim, em terceiro lugar, Ana Marta Abreu com Holly d’Eiro (22,30s).

Em 1,10m venceu Ivo Carvalho com Bisneta d’Ramiro (60,23s), em segundo lugar Gonçalo Ribeiro Pinto e Energy (75,45s) e em terceiro lugar Barbara Fernandes e Vip (60,84s).

Na prova de 1,00m venceu Francisca Faria Lopes e Incógnito T (56,23s), em segundo lugar Iúri Caseiro Silva e Cassinu (67,52s) e em terceiro Ruben Assunção montado na Lua do Vale Rio (77,26s).

Desde a Poule até às provas de 1.40cm, ao longo do fim-de-semana, passaram por este Centro Equestre vários cavaleiros, que contaram com uma assistência bem completa durante os 3 dias.

