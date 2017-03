CEIA: 1º Leilão de Cavalos agendado para 5 de Abril 14 Março, 2017 15:56

O CEIA em parceria com a LEILOSOC organiza o 1º Leilão Cavalos de Raças Classificadas no dia 5 de Abril no Centro Equestre Internacional de Alfeizerão.

As inscrições para o leilão têm de ser feitas até ao dia 24 de Março.

Inscrições | Informações :

Telf. 262 980 048

Telm. 926 048 008

ceia@ceia.pt

LEILOSOC:

Tlm. 916 405 616

davidleal@leilosoc.pt

www.leilosoc.pt